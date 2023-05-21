عمرو أديب عن تأهل الوداد لنهائي أبطال إفريقيا: أنا مشفتش حظ وكرة بتتعمل كده خالص

علق الإعلامي عمرو أديب، على تأهل فريق الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تعادل مع صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 2-2، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد».



وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء السبت: «لما كنت أقول إن الأهلي نادي محاظيظ الناس تستغرب وتقول بتجيب الكلام ده منين، صن داونز النهاردة مع الوداد كانوا بيلعبوا على أرضهم وكسبانين وكل حاجة، يروح الراجل يجيب الجون التاني في نفسه على أرضه».



وأضاف: «كأن الكرة الأرضية تتحرك إن الماتش يخلص 2- 2 ويطلع للأهلي الفريق اللي مش خايف منه، عقدة الأهلي كانت صن داونز، واللي حصل النهاردة حاجة غير طبيعية، تشعر إن الكرة بتلف عشان الأهلي يلف ويكون النهائي بين فرقتين عربيتين».



واستطرد: «أنا مشفتش حظ كده وكرة بتتعمل كده خالص، الرجل دخل الكرة في نفسه في المقص ده مدخل جون عالمي! هو أنا كنت عاوز صن داونز يصعد لنهائي أبطال إفريقيا ليه عشان نفسي؟ أنا كنت عاوز أشوف ماتش حلو والأهلي يثأر ويستعيد عنفوان الكرة المصرية.. إنما أقول إيه محاظيظ».



وتأهل فريق الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-2، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد».