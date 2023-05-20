 سفيرة مصر في تبليسي تقدم أوراق اعتمادها لرئيسة جورجيا: العلاقات بين بلدينا تاريخية - بوابة الشروق
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سفيرة مصر في تبليسي تقدم أوراق اعتمادها لرئيسة جورجيا: العلاقات بين بلدينا تاريخية


نشر في: السبت 20 مايو 2023 - 9:49 م | آخر تحديث: السبت 20 مايو 2023 - 9:49 م
قدمت السفيرة سيريناد جميل أوراق اعتمادها إلى الرئيسة الجورجية "سالومي زورابيشفيلي" كسفير غير مقيم لجمهورية مصر العربية لدى دولة جورجيا، وذلك خلال مراسم الاستقبال التى تمت فى القصر الرئاسى بالعاصمة تبليسي يوم ١٩ مايو ٢٠٢٣.

وقد نقلت السفيرة سيريناد جميل تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى الرئيسة الجورجية وتهنئته بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال لدولة جورجيا، مشيرة إلى العلاقات التاريخية الودية بين حكومتي وشعبي البلدين.

كما أعربت سفيرة مصر عن تطلعها إلى استمرار العمل والتعاون مع الحكومة الجورجية من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين وتنمية التعاون بينهما في كل المجالات.

ومن جانبها، أعربت الرئيسة الجورجية "زورابيشفيلي" عن ترحيبها بتولي سفيرة مصر مهام منصبها الجديد، وطلبت نقل تحياتها إلى رئيس الجمهورية، معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون بين البلدين.


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