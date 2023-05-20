رغم أن النادي الأهلي تاريخيًا يتفوق على الوداد في بطولة دوري أبطال أفريقيا، إلا أن الفريق الأحمر قد يواجه أزمة حقيقية قبل مواجهة بطل المغرب من جديد.

وكان الوداد قد ضرب موعدًا مع الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع صنداونز 2-2 مساء اليوم السبت، في الدوري نصف النهائي.

وبادر فريق صنداونز بالتسجيل عن طريق ثيمبا زواني في الدقيقة 50، قبل أن يدرك الوداد التعادل عن طريق أيوب العلمود في الدقيقة 77.

ومن ثم ضاعف بيتر شالولايل النتيجة في الدقيقة 79، قبل أن يقتل الوداد المباراة بتسجيل هدف التعادل عن طريق موتوبي مقالا بالخطأ في مرماه.

وكانت مباراة الذهاب بين الوداد وصنداوز قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، ليصعد الفريق الجنوب أفريقي للمباراة النهائية.

وستقام مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد يوم 4 يونيو المقبل في القاهرة، قبل أن يلتقي الفريقان في لقاء الإياب بالمغرب يوم 11 من نفس الشهر.

الأدوار الإقصائية بشكل عام لعب الأهلي مع الوداد في بطولة دوري أبطال أفريقيا 5 مباريات، حقق الفريق المصري الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة وتلقى هزيمتين.

ورغم أن التاريخ في الأدوار الإقصائية ينحاز للأهلي، إلا أن الوداد نجح في التتويج ببطولتي دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي في نسختي 2017 و2022.

وفي نهائي دوري الأبطال لعب الأهلي ضد الوداد مباراتي الذهاب والإياب في نسخة 2017، حسمت نتيجة التعادل 1-1، في الذهاب، والإياب انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد.

وفي نسخة 2022، لعب الفريقان نهائي دوري الأبطال من مباراة واحدة على ملعب محمد الخامس، وتلقى الأهلي هزيمة بهدفين دون رد.

وبالتالي أمام رجال مارسيل كولر، مدرب الفريق الأهلي، عقدة يجب حلها أمام الوداد، وهي عندما يلعب الفريق المصري مع الوداد في النهائي يتوج الفريق المغربي باللقب.