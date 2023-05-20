زيلينسكي يدعو ماكرون إلى دعم تحالف المقاتلات

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في اجتماعا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أهمية دعم فرنسا لتحالف تزويد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة ومشاركة البلاد في مهمة تدريب الطيارين الأوكرانيين.

وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم السبت، أن الرئيسين التقيا في هيروشيما، اليابان حيث تعقد مجموعة السبع.

وشكر زيلينسكي فرنسا على قراراتها المهمة المتعلقة بالدعم العسكري والإنساني لأوكرانيا. وشدد على أولوية تنفيذ صيغة السلام الأوكرانية وإشراك أكبر عدد ممكن من البلدان في هذه العملية .

وأطلع زيلينسكي الرئيس الفرنسي على زيارته المثمرة لقمة الجامعة العربية.

وشكر زيلينسكي ماكرون لبدء تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارته لفرنسا في 13 مايو ومواصلة التعاون الدفاعي.

وفي وقت سابق، التقى رئيس أوكرانيا برئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في إطار زيارته لليابان أيضا.