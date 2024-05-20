نتنياهو يصف طلب مذكرة الاعتقال من الجنائية الدولية بالفضيحة

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وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب إصدار مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحقه ووزير دفاعه بـ"الفضيحة".

جاء ذلك تعليقا على قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي طلب إصدار مذكرة اعتقال ضده وضد وزير الدفاع يوآف جالانت خلال اجتماع لاعضاء حزب اللكيود برئاسة نتنياهو ، اليوم الاثنين، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" في موقعها الإلكتروني.

ووصف نتنياهو هذه الخطوة بأنها "فضيحة"، مضيفا أن "هذا لن يمنعني أو يمنعنا".

كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية صرح بأنه يسعى للمطالبة بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار قادة حماس لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

من جانبها ،استنكرت حماس بشدة محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحية بالجلاد عبر إصداره أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة الفلسطينية، دون أساس قانوني.