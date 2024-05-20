جوميز: أُفضل الفوز بالسوبر الإفريقي بغض النظر عن المنافس

أكد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، صعوبة مباراة نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية، مشددًا على أن الفريق المنافس خلق مشاكل عديدة في المباراتين.

الزمالك هزم نهضة بركان المغربي 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليحسم لقب البطولة مستفيدًا من قاعدة الهدف خارج الديار، بعد الخسارة في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي 2-1 بالمغرب.

وقال جوزيه جوميز في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «الزمالك استطاع الفوز لأنه بدأ المباراة بطريقة قوية جداً، وكان بإمكان الفريق إحراز أهداف أكثر في الشوط الأول، والكرة الإفريقية تستحق التقدير بالنظر لمستوى المباراة النهائية».

وأضاف: «أرتبط بعقد مع الزمالك وأفكر حاليًا في إعداد وتجهيز الفريق لمباراة مودرن فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وسعيد بتواجدي في تدريب الزمالك».

وتابع: «أحترم فريق نهضة بركان ومدربه ولا أعلم سر حديثه عن التحكيم في مباراة اليوم ولا أستطيع التعليق على رأيه».

وتابع: «أشكر جمهور الزمالك الذي قدم صورة رائعة في مباراة اليوم أمام نهضة بركان وكان عاملاً مهماً في اللقاء.. ونهدي اللقب لمحمد مدحت المعد البدني الراحل والذي كان أحد أفراد عائلتنا».

وأتم: «أفضل أن أفوز لقب السوبر الإفريقي بغض النظر عن المنافس الذي سنواجهه في تلك المباراة».

وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية، للمرة الثانية في تاريخ النادي، بعد موسم 2018-2019، والتي حسمها على حساب نفس الفريق المغربي.