الأونروا: الشيء الوحيد الذي يدخل غزة الآن هو القنابل

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الثلاثاء ، بأن الشيء الوحيد الذي يدخل غزة الآن هو القنابل ، مشيرة إلى أنه لا يوجد مكان آمن.

ورجحت الأونروا ، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، أن يواجه قطاع غزة أسوأ أزمة إنسانية منذ أكتوبر 2023.

وأضافت :"أسفر القصف الإسرائيلي المكثف من الجو والبر والبحر عن سقوط مئات الضحايا وتشريد جماعي" .

ولفتت الأونروا إلى أن السلطات الإسرائيلية عمدت منذ 11 أسبوعاً على إغلاق جميع الإمدادات إلى غزة.

ويواجه أكثر من مليوني فلسطيني في غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة، نتيجة القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات منذ مطلع مارس الماضي ، عقب انهيار المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة الذي تم توقيعه برعاية مصرية وقطرية وأمريكية في يناير الماضي.