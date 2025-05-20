ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وبرامج وزارة الثقافة للاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، نظم أتوبيس الفن الجميل التابع للإدارة العامة لثقافة الطفل، جولة لعدد من أطفال مكتبة المعادي العامة، لزيارة مركز الطفل للحضارة والإبداع، بالقاهرة.

نفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، واستهل الأطفال جولتهم من داخل متحف الطفل برفقه ريهام عبد الوهاب، أخصائي التربية المتحفية التي قدمت شرحا مبسطا عن حياة المصري القديم، تلاه عرض فيلم تسجيلي يوضح مراحل الزراعة وأعمال الري والحصاد.

وتعرف الأطفال خلال الزيارة على طقوس الحياة اليومية للمصريين القدماء، وملابسهم التقليدية، من خلال ورشة محاكاة إبداعية تمثل تفاصيل الحياة في تلك الحقبة.

كما شملت الفعاليات مسابقة ثقافية إعداد شريهان فتحي، وورشة تفاعلية (بازل) عن مفردات من البيئة الزراعية القديمة ومنها الساقية والشادوف، بجانب تكوين صور لمعابد ورموز متنوعة من الحضارة المصرية.

واختتمت الجولة بورشة فنية قامت خلالها الفنانة سارة علي بتدريب الأطفال على تصميم لوحات مستوحاة من مظاهر الحياة في مصر القديمة، من وحي ما شاهدوه، ولاقت تفاعلا كبيرا بين المتدربين.

نفذت الفعاليات ضمن أنشطة الإدارة العامة لثقافة الطفل، برئاسة د. جيهان حسن، وبرامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، والتي تتواصل خلال شهر مايو بجولات تثقيفية بهدف تعريف النشء بالدور الذي تؤديه المتاحف في المجتمع، وتسليط الضوء على إسهاماتها الثقافية والتعليمية