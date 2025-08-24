سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر الأحد، 4 فلسطينيين وأصاب آخرين بجروح، فيما ينفذ أعنف عمليات نسف منذ أيام لمبان سكنية.

ويأتي ذلك ضمن حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل بدعم أمريكي، على المواطنين الفلسطينيين بغزة منذ أكتوبر 2023.

ففي شمال القطاع، قال مصدر طبي، إن فلسطينية استشهدت في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة شهداء الزيتون خلف مسجد الإمام شافعي بحي الزيتون جنوب مدينة غزة، وفقا لـ"الأناضول".

وأفاد مراسل الأناضول، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ينفذ أعنف عمليات نسف منذ أيام لمبان سكنية بجباليا، إضافة إلى حيي الزيتون والشجاعية جنوب وشرق مدينة غزة.

ويتزامن ذلك مع غارات جوية إسرائيلية عنيفة على مناطق بحي الزيتون، ضمن عدوان عسكري بري في الحي وبلدة جباليا للأسبوع الثاني على التوالي.

ووسط قطاع غزة، قال مصدر طبي للأناضول، إن شهيدين وجرحى وصولوا إلى مستشفى العودة، إثر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على منتظري مساعدات إنسانية بمنطقة نتساريم.

أما في جنوب القطاع، فاستشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء إطلاق آليات عسكرية إسرائيلية النار بكثافة تجاه طالبي مساعدات في منطقة الشاكوش بمواصي مدينة رفح، وفق مصدر طبي بمستشفى الصليب الأحمر.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية عنيفة على أحياء وسط مدينة خان يونس، دون توافر معلومات على الفور عن شهداء أو جرحى، بحسب مراسل الأناضول.