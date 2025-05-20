البنوك الكبرى في الصين تخفض أسعار الفائدة على الودائع

أعلنت البنوك التجارية الكبرى في الصين اليوم الثلاثاء خفض أسعار الفائدة على الودائع وهو الخفض الأول من نوعه خلال العام الحالي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن بنك الصين الصناعي والتجاري وبنك الصين وبنك التشييد الصيني والبنك الزراعي الصيني وبنك التجار الصيني أعلنت اليوم خفض أسعار فائدة ودائع العام الواحد بمقدار 15 نقطة أساس إلى 95ر0%. كما تراجعت الفائدة بعد التعديل، على الودائع أجل عامين إلى 05ر1% وأجل 3 سنوات إلى 25ر1% وأجل 5 سنوات 3ر1%.

جاء الخفض الأخير للفائدة على الودائع في البنوك الرئيسية بعد خفضين مماثلين في يوليو وأكتوبر من العام الماضي.

كما خفضت الصين اليوم الثلاثاء أسعار الفائدة الأولية للإقراض،، حيث انخفض سعر الفائدة الأولية للقروض أجل عام واحد من 1ر3% إلى 3%، كما تم خفض سعر الفائدة للقروض أجل خمس سنوات، والذي تعتمد عليه العديد من البنوك في تحديد أسعار قروضهم العقارية، من 6ر3% إلى 5ر3%.