الجيش الأردني ينعى شهداء حادث سقوط طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية المصرية

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، استشهاد اثنين من منتسبي القوات الجوية المصرية، أمس الاثنين، نتيجة عطل فني في إحدى الطائرات أثناء تنفيذ نشاط تدريبي.

ودعت القوات المسلحة الأردنية الله - عز وجل - أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وحُسن العزاء، وأن يحفظ جمهورية مصر العربية الشقيقة من كل سوء ومكروه، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، سقوط طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية أمس الاثنين، وذلك خلال تنفيذ إحدى الأنشطة التدريبية بإحدى مناطق التدريب.

وأوضح المتحدث العسكري، في بيان له على الصفحة الرسمية، أن الحادث وقع نتيجة عطل فني مفاجئ، مما أدى إلى استشهاد طاقم الطائرة، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة تتخذ كل الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث.

وتقدمت القوات المسلحة بخالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.