خارجية فلسطين تطالب باستجابة دولية عاجلة للحراك الأوروبي الضاغط لوقف جرائم الإبادة

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالحراك الأوروبي غير المسبوق لوقف حرب الإبادة والتهجير والضم ضد شعب فلسطين وأرضه وحقوقه، سواء على مستوى القادة في فرنسا وبريطانيا وكذلك كندا، والبيان المشترك الذي أكد اتخاذ إجراءات عملية ضاغطة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها، والتوجه إلى الاعتراف بدولة فلسطين حماية لحل الدولتين.

وثمنت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، حراك وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل إذا لم توقف عملياتها العدوانية، إضافة إلى توقيع 23 وزير خارجية على بيان يطالب بإدخال مساعدات بشكل مستدام إلى القطاع.

واعتبرت أن تلك المواقف تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإرادة السلام؛ التي يجمع عليها المجتمع الدولي.

وأدانت، ردود الفعل الإسرائيلية على هذا الحراك، واعتبرتها معادية للسلام وحل الدولتين، واستمرارا في جرائم الإبادة والتهجير والضم، واستهتارا بالإجماع الدولي والحلول السياسية للصراع.

وطالبت الخارجية الفلسطينية الدول كافة بالانضمام إلى هذا الحراك، وتفعيل دورها على مستوى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن بالتحديد، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.