لندن وبروكسل تفرضان عقوبات جديدة ضد روسيا عقب مكالمة بوتين وترامب دون تقدم يُذكر

أعلنت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، حزمة عقوبات جديدة كبرى ضد روسيا، بعدما تبين أن المكالمة الهاتفية التي أُجريت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، لم تسفر عن تطورات ملموسة.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، أعلنت لندن أن العقوبات الجديدة تستهدف عشرات الكيانات التي تدعم العملية العسكرية الروسية وصادرات الطاقة، بالإضافة إلى مؤسسات مالية تساهم في تمويل الحرب على أوكرانيا، بحسب البيان.

وفي تحرك متزامن، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن بروكسل أقرت عقوبات تستهدف ما يُسمى "بأسطول الظل الروسي"، والذي يُعتقد أنه يتم استخدامه لمجابهة آثار العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي، بحسب ما ورد ذكره في بيان الاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد اتهم روسيا بـ "محاولة كسب الوقت لمواصلة الحرب"، مؤكدا أن بلاده لا تزال منفتحة على الحلول الدبلوماسية، شريطة أن تكون هناك مقترحات جدية على الطاولة.

في المقابل.. رفضت موسكو العقوبات الجديدة، واتهمت أوروبا بمحاولة عرقلة استئناف الحوار المباشر، وقالت وزارة الخارجية الروسية: "روسيا لا تستجيب للإنذارات".

كما تمسكت روسيا بموقفها الرافض للتنازلات، مشيرة إلى أن أي وقف مؤقت لإطلاق النار مشروط بموافقة أوكرانيا على مطالبها.