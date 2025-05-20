• المهداوي الذي اعتقل في الولايات المتحدة بسبب دعمه لفلسطين ثم أُفرج عنه، حضر حفل التخرج بحرم الجامعة في نيويورك

تسلم الطالب الفلسطيني محسن مهداوي، الذي اعتقل في الولايات المتحدة بسبب دعمه لفلسطين ثم أُفرج عنه، شهادة تخرجه من جامعة كولومبيا.

وحضر المهداوي حفل التخرج الذي أقيم في حرم الجامعة في نيويورك الاثنين، حيث صعد إلى المسرح واضعا كوفية على كتفه وسط هتافات أصدقائه.

كما ارتدى العديد من الطلاب الخريجين الكوفية لإظهار دعمهم لفلسطين.

وقال المهداوي في حديث لوكالة أسوشيتد برس "أرادت إدارة ترامب سرقة هذه الفرصة مني، أرادوا أن أبقى في السجن بملابس السجناء، لا أتلقى تعليما، ولا أستمتع بالفرح أو الاحتفال".

المهداوي صرح بأن إدارة الجامعة باعت "روح الجامعة لإدارة ترامب"، وقال إنه يشعر بالدعم بسبب تشجيع الطلاب له في جامعة كولومبيا.

وخلال الشهر الجاري، قرر القاضي الأمريكي جيفري كراوفورد، الإفراج عن محسن مهداوي، بعدما تم اعتقاله يوم 14 أبريل الفائت بسبب دعمه لفلسطين.

الناشط خليل



في سياق متصل، أصدر محامو الناشط الفلسطيني محمود خليل، طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا، والذي قاد المظاهرات دعما لفلسطين، مقطع فيديو يظهر خليل في لحظات ما قبل اعتقاله.

وقال المحامون إنهم حصلوا على لقطات مدتها خمس دقائق خالية من الصوت، تم اختيارها من بين خمس ساعات من لقطات كاميرات المراقبة الأمنية التابعة للجامعة.

ويظهر خليل في الفيديو وهو يتحدث عبر الهاتف مع محاميه متحدثا مع أربعة ضباط من هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك عند مدخل المبنى في نيويورك.

الفيديو يوثق أيضا اللحظة التي سلمت فيها نور عبدالله، زوجة خليل، البطاقة الخضراء الخاصة به للسلطات.

وقال محامو خليل إن اللقطات أثبتت أن موكلهم لا يشكل "خطرا للهروب" وأنه لا يوجد سبب لدى السلطات لتبرير احتجازه.

وفي 8 مارس اعتقلت السلطات الأمريكية محمود خليل الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديدا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وفي أبريل 2024، اندلعت احتجاجات داعمة لفلسطين بدأت بجامعة كولومبيا الأمريكية وامتدت إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3 آلاف و100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.