الشرطة الهولندية تبحث عن طفلين مفقودين

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أطلقت الشرطة الهولندية عملية بحث واسعة النطاق في شمال البلاد عن طفلين مفقودين.

وقالت الشرطة اليوم الاثنين، إنها لم تستبعد احتمال اختطاف الأب للطفلين، ونشرت صورة للرجل البالغ من العمر 67 عاما.

وأعربت الشرطة عن خشيتها على حياة الطفلين.

وقالت الشرطة إنه ربما يُقدم الأب على قتل الطفلين ثم ينتحر.

وأضافت الشرطة: "نشك في قيامه بذلك ، من بين أمور أخرى ، لأنه تم العثور على رسالة كتبها المشتبه به".

ويشارك في عملية البحث عدد كبير من الأفراد من بينهم القوات الخاصة.

كما لم تستبعد الشرطة احتمال أن يكون الرجل قد سافر إلى ألمانيا مع الطفلين ، وقالت إنهم يعملون بشكل مكثف مع نظرائهم الألمان.

وقالت الشرطة إن جيفري / 10 أعوام / وشقيقته إيما /8 أعوام/ مفقودان منذ يوم السبت الماضي.

ويعيش الطفلان قرب قرية بيرتا ، بالقرب من الحدود الألمانية.