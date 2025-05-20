المركزي الصيني يخفض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية

خفّض البنك المركزي الصيني، اليوم الثلاثاء، إلى مستويات قياسية، أسعار اثنين من معدلات الفائدة الرئيسية، في أحدث محاولة من بكين لتعزيز النمو في ظلّ التوترات التجارية مع واشنطن وتراجع قطاع العقارات الصيني.

وأوضح بنك الشعب الصيني - في بيان أوردته قناة سكاي نيوز الإخبارية - أن سعر الفائدة على الإقراض لمدة عام، والذي يعد المعيار لأكثر أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك تقديمها للشركات والأسر، تم خفضه من 3.1% إلى 3%.

وأضاف البنك أن معدل الفائدة على القروض العقارية لمدة خمس سنوات، وهو المعيار المعتمد لقروض الرهن العقاري، خفّض بدوره من 3.6 % إلى 3.5 %.

ويُمثل هذا أول خفض في أسعار الفائدة منذ خفض البنك بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر، في الوقت الذي تُكثف فيه بكين جهودها لدعم اقتصادها.

ويؤثر سعر الفائدة الأساسي على القروض لمدة عام واحد على قروض الشركات ومعظم قروض الأسر في الصين، بينما يُمثل سعر الفائدة الأساسي على القروض لمدة 5 سنوات معيارًا لأسعار الفائدة على الرهن العقاري.

وجاءت تخفيضات أسعار الفائدة في الوقت الذي بادرت فيه مجموعة من البنوك التجارية المدعومة من الدولة بخفض أسعار الفائدة على ودائعها بما يصل إلى 25 نقطة أساس في وقت سابق من اليوم في محاولة لحماية هامش صافي الفائدة، مما يمهد الطريق لخفض أسعار الإقراض الرئيسية.