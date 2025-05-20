22 دولة تدعو إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة

دعا وزراء خارجية أكثر من 20 دولة، بينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إسرائيل إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وجاء في بيان مشترك وقعه وزراء خارجية 22 دولة، وأعلن عنه اليوم الاثنين: "نقر بوجود مؤشرات على استئناف محدود للمساعدات، إلا أن إسرائيل منعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة على مدار أكثر من شهرين. لقد نفدت المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الأساسية. ويواجه السكان خطر المجاعة. يجب أن يتلقى سكان غزة المساعدات التي هم في أمس الحاجة إليها".

وانتقد البيان بشدة قرار إسرائيل السماح بدخول خمس شاحنات فقط تحمل الإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة المحاصر، اليوم الاثنين.

وتضمن البيان مطلبين واضحين لإسرائيل، "السماح باستئناف كامل للمساعدات إلى غزة، على الفور، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من العمل بشكل مستقل ونزيه لإنقاذ الأرواح والحد من المعاناة والحفاظ على الكرامة".

ووفقا لمصادر إسرائيلية، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدخال المساعدات إلى غزة بعد حصار استمر قرابة ثلاثة أشهر. ومع ذلك، لم يتم السماح سوى لشاحنات قليلة بدخول غزة.