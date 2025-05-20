خامنئي: لا أعتقد أن المفاوضات مع واشنطن ستُفضي إلى نتيجة

أعرب المرشد الأعلى الإيراني علي الخامنئي، اليوم الثلاثاء، عن اعتقاد بألا تفضي المفاوضات مع أمريكا إلى نتيجة.

وقال خامنئي: "كانت هناك مفاوضات غير مباشرة في عهد الشهيد رئيسي، كما هي الحال الآن، لكنها لم تفضِ إلى نتيجة. واليوم أيضًا، لا نعتقد أنها ستُسفر عن نتيجة. لا نعلم ماذا سيحدث".

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بإطلاق مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لمقتل الرئيس السيد إبراهيم رئيسي.

وقال خامنئي: "الشهيد رئيسي لم يكن يعتبر نفسه أفضل من الناس، بل كان يرى نفسه واحدًا من الشعب، مثل الناس، بل حتى دونهم. كان الشهيد رئيسي يتمتع بقلب خاشع وذاكر، ولسان صادق وصريح، وعمل دؤوب لا يعرف الكلل أو التوقف".