عميد طب أسيوط يعلن البدء في خطة التوسع بمستشفى أم القصور الجامعي

أكد الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب بجامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه سوف يتم البدء في التوسعات وزيادة أقسام العمل بمستشفى أم القصور، والتي تخدم مراكز شمال المحافظة ومحافظة المنيا.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، والذي ناقش عددًا من الملفات المتعلقة بدعم وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات الجامعية.

وقال عميد الطب، إن التوسع بمستشفى أم القصور الجامعي يتضمن استكمال أعمال البنية التحتية وتوصيل خدمات الصرف الصحي للمستشفى، بما يتواكب مع خطط التوسع المستقبلية، ويسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن محافظة أسيوط وجامعة أسيوط؛ وذلك للعمل على سرعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية اللازمة، وفي مقدمتها توصيل الصرف الصحي، تمهيدًا للتوسع بالمستشفى وزيادة قدرتها الاستيعابية، بما يخدم أهالي المحافظة ومراكز المحافظات المجاورة.