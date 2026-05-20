أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن تقديره للمسئولين الروس والصينيين على جهودهم الحثيثة لتنظيم المحادثات في بكين.

وقال بوتين، خلال تناول الشاي مع الرئيس الصيني: "كان هذا عملاً ناجحاً ومثمراً ومكثفاً للغاية. أعتقد أن هناك سبباً يدعو إلى شكر جميع فرقنا من كلا الجانبين الذين عملوا بجد لتنظيم اجتماعنا اليوم"، وفق وكالة سبوتنيك.

وأكد بوتين، اليوم الأربعاء، بأن روسيا والصين حددتا آفاق تطوير علاقاتهما الثنائية، وقال: "لم نكتفِ بملاحظة وتوثيق كل ما تم إنجازه في العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، بل حددنا أيضًا الآفاق المستقبلية لتطويرها".

من جهته، وصف الرئيس الصيني شي جين بينج، زيارة نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى الصين بأنها "ناجحة للغاية".

وتابع: "يمكن القول إن زيارتكم كانت ناجحة للغاية بالفعل.. ونتائجها مثمرة".

وأضاف الزعيم الصيني أنه "خلال حفل الشاي هذا (مع بوتين)، إذا كان هناك أي شيء آخر يمكننا تبادله، من فضلكم، فسأكون سعيداً بذلك".