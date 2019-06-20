الصحة: خطة تأمين طبي شامل لبطولة كأس الأمم الأفريقية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وضع خطة تأمين طبي شامل لبطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر، بدءًا من اليوم وحتى 19 يوليو المقبل، طبقا للمعايير الطبية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، وذلك لجميع الاستادات والملاعب التي ستقام بها.

وقال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إنه سيتم تأمين الجماهير لأول مرة بفرق اسعافية داخل المدرجات مجهزة بحقيبة طبية وأخري للطورائ، بالإضافة إلي توفير فريق إسعافي مكون من 4 مسعفين وطبيب لكل فريق من اللاعبين.

وأشار إلى وجود عيادتين داخل الاستاد مجهزين بعناية فائقة وبهما أطقم اسعافية على أعلى مستوى، كما سيتم توفير سيارتي اسعاف داخل الملعب، بالإضافة إلى سيارة عند كل بوابة دخول، موضحا أنه سيتم تأمين محيط الاستاد بـ20 سيارة إسعاف في المباريات ذات الكثافة الجماهيرية.

وقال جاد إنه تم اختيار قائد للفرق مزود بجهاز لاسلكى للتنسيق، والتواصل بين فرق الإسعاف بالداخل وسيارات الإسعاف بالخارج لنقل المصابين في حالات الطوارئ التي تستدعى نقلهم للمستشفيات.

وأكد أن هيئة الاسعاف خصصت سيارة مجهزة تتواجد على مدار 24 ساعة أمام كل الفنادق المقيم بها فرق المنتخبات، كما تم تخصيص طاقم طبي وسيارة اسعاف، أثناء تدريب كل منتخب علي أرضية الاستاد المخصص للتدريب.

وأكد جاد أنه تم عمل تدريبات ميدانية لفرق الإسعاف المشاركة في تامين البطولة طبيا، على أيد عدد من الأطباء والمسعفين ذوي الكفاءة العالية، والذين تم تدريبهم في اليابان مؤخرًا على أحدث طرق وآليات الإسعاف الحديثة، وذلك طبقا للمعايير الدولية للـFIFA.

وأشار إلى أن الخطة النهائية لتدريب رجال الإسعاف، التي شملت إخلاء اللاعبين من أرضية الملعب وكيفية التعامل مع المصابين من خلال الفرق الطبية المتواجدة، بمشاركة 145 مسعفا و30 طبيبا من المحافظات المشاركة بالبطولة، لافتا إلى أن التدريبات تمت باستخدام ناقلات إسعافية مستحدثة لأول مرة في الملاعب المصرية، بالإضافة إلى ما يزيد عن 50 شنطة إسعافية جديدة للتدريب عليها.