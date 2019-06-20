تايم سبورت تضم الكعبي وعلام لفريقها في كأس الأمم

انضم كل من بلال أحمد علام والإماراتي علي سعيد الكعبي إلى فريق قناة «تايم سبورت» للتعليق على مباريات كأس الأمم الإفريقية والتي ستنطلق غدًا الجمعة وحتى 19 يوليو المقبل.

وكشفت قناة «تايم سبورت» عن تعاقدها مع النجم الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري ديدييه دروجبا ليكون الثنائي ضمن كوكبة من نجوم التحليل بشكل حصري خلال بطولة الأمم الإفريقية.

وتقوم قناة تايم سبورت بنقل مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 عبر بثها الأرضي الرقمي.

وغرد الكعبي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» :" يُسعدني المشاركة في التعليق على كأس الأمم الإفريقية بالقاهرة مع قناة time sports ، شكرًا على ثقة الاشقاء في مصر والشكر للأخ يعقوب السعدي لدعمه الدائم وموافقته السريعة لطلب الأشقاء في الحدث الإفريقي الهام".

يُسعدني المشاركة في التعليق على كأس الامم الافريقية بالقاهرة مع قناة time sports ، شكرا على ثقة الاشقاء في مصر والشكر للاخ يعقوب السعدي لدعمه الدائم وموافقته السريعة لطلب الاشقاء في الحدث الافريقي الهام . — علي سعيد الكعبي (@AlkaabiAs) June 18, 2019

فيما أعلن علام عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" الحمد لله

تم الإتفاق بيني وبين إدارة (تايم سبورت) على أن أكون معلقاً لكأس الأمم الأفريقية عبر شاشتها أشكر المسئولين المحترمين على ثقتهم الغاليه التي أرجو من الله أن أكون محلها".