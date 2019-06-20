مساع لحل الأزمة السودانية قبل 30 يونيو الجاري

يسعى عدد من الدبلوماسيين والمبعوثين إلى حل الأزمة السودانية، قبل يوم 30 يونيو الجاري، وبالتحديد قبل أن يوقع الاتحاد الإفريقي أي عقوبات على الخرطوم.

وفقًا لما كشفته مصادر خاصة لموقع «العربية»، صباح الخميس، فإن نقطتا الخلاف الأساسيتين تتمثلان في الفترة الانتقالية، ونسبة تمثيل كل طرف في المجلس السيادي.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الإفريقي، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا حول الأزمة السودانية، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يضم الشركاء الدوليين وأصحاب المصلحة، بالتزامن مع اجتماع آخر لممثلي دول الاتحاد لبحث نفس الموضوع.

ومن المتوقع وصول مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بعد انتهاء الاجتماعين، إلى الخرطوم؛ لتسليم مسودة اتفاق للمجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

وقدم رئيس الوزراء الإثيوبي، في وقت سابق، اقتراحًا بأغلبية مدنية ورئاسة دورية للمجلس العسكري.

وجدد رئيس المجلس الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في كلمة ألقاها أمس الأربعاء، دعوته إلى قوى الحرية والتغيير لاستئناف التفاوض في أقرب وقت، مؤكدًا أن المجلس لا يستهدف إقصاء أي طرف.