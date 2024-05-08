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قبل مواجهة الزمالك.. نهضة بركان يهزم التطواني بثلاثية في الدوري المغربي

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 8 مايو 2024 - 2:31 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 مايو 2024 - 2:31 ص

فاز فريق نهضة بركان على نظيره المغرب التطواني بنتيجة 3 - 2، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء، في الجولة الـ 27 من الدوري المغربي.

وكان الفريق التطواني السباق للتسجيل عبر حمزة غطاس (د 19)، فيما أدرك التعادل للفريق البرتقالي يوسوفو دايو (د 38 ض ج) قبل أن يضاعف يوسف مهري النتيجة بتسجيل الهدف الثاني للنهضة (د 51).

وأدرك التعادل للمغرب التطواني اللاعب باب بادجي (79 ض ج)، وعاد نهضة بركان للتقدم عبر لاعبه جبريل واتارا (د 85).

وبتلك النتيجة، رفع فريق نهضة بركان رصيده للنقطة 46 في المركز الثالث بجدو ترتيب الدوري المغربي، فيما تجمد رصيد التطواني عند النقطة 34 في المركز التاسع.

ومن المقرر أن يواجه فريق نهضة بركان نظيره الزمالك، يوم الأحد القادم على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، فيما ستقام مباراة الإياب على ستاد القاهرة الدولي يوم 19 مايو الجاري.


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