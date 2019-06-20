الكويت تؤكد أهمية احترام سيادة واستقلال السودان

أكدت الكویت الیوم الأربعاء أھمیة احترام سیادة السودان واستقلاله.



جاء ھذا التأكيد خلال كلمة ألقاها مندوب الكویت الدائم لدى الأمم المتحدة السفیر منصور العتیبي الذي ترأس جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن التقریر نصف السنوي للمحكمة الجنائیة الدولیة بشأن السودان، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).



وقال السفیر العتیبي: "إن تعامل مجلس الأمن مع ملف دارفور یجب أن یكون متسقا ومتكاملا خاصة في ظل ما نشھده جمیعا من تطورات في دارفور، الإقليم الذي خرج من مرحلة النزاع وبدأ مرحلة بناء السلام".



وأضاف السفير العتيبي: "ولقد رحب مجلس الأمن أكثر من مرة بتحسن الوضع الأمني، والتشجیع على حل المنازعات بین القبائل بفضل جھود حكومة السودان وبعثة حفظ السلام، كما شجع الدول على المساھمة في عملیة الانتقال لبناء السلام".



وأوضح مندوب الكويت: "بناء على ما سبق نتمنى ألا تقف إجراءات المحكمة الجنائیة الدولیة عثرة أمام جھود تحقیق السلام في السودان، وأن یترك الأمر للسودانیین أنفسھم لضمان نجاح العملیة السلمیة الانتقالیة، وتعزیز الأمن والاستقرار في السودان بما یلبي آمال وتطلعات أبناء شعبه الشقیق".



وأشار السفير العتيبي إلى أن "قرار المحكمة الجنائیة الدولیة بشأن رئیس جمھوریة السودان السابق عمر البشیر لم یحظ بدعم المنظمات الدولیة التي ینتمي إلیھا السودان، كجامعة الدول العربیة والاتحاد الأفریقي ومنظمة التعاون الإسلامي، وتلك المنظمات جزء من الشراكات الدولیة الإقليمية للأمم المتحدة".



واختتم السفیر العتیبي كلمته بقوله:واذ نجدد التزامنا باحترام مبادئ میثاق الأمم المتحدة، بما فیھا تلك التي تدعو إلى احترام سیادة الدول، فإننا نؤكد أھمیة احترام سیادة السودان واستقلاله".