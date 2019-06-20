محمد الشرنوبي يرد على اتهامه بمنع الإعلام من تغطية حفله بـ«الأوبرا»

أكد الفنان محمد الشرنوبي أن الأخبار التي يتم تداولها، عن منعه للصحفيين ووسائل الإعلام من تغطية حفله الذي أقيم مساء الأمس على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، غير حقيقي على الإطلاق على حد وصفه، معلقًا: «إنني احترم كل الصحفيين ووسائل الإعلام، وعلاقتي متميزة مع الجميع».

وأعرب «الشرنوبي»، عن استيائه الشديد لما يتم تداوله خلال تصريحات صحفية في الفترة الأخيرة، قائلًا: «لقد قدمت حفلًا بدار الأوبرا العريقة في المسرح المكشوف ضمن فعاليات المهرجان الصيفي، وكنت في غاية السعادة مع الجمهور، وغادرت أمام الحضور بعد أن ألتقطت مع الجميع الصور التذكارية، وكنت أقوم بتصوير الجميع سيلفي، والبهجة سيطرت عليّ وأنا وسط كل فئات الجمهور».

وتابع: «فوجئت بوجود أخبار حول منعي للصحفيين ووسائل الإعلام من تغطية الحفل، ونظرًا لاحترامي الشديد لكل الصحفيين قررت أن أوضح ذلك».

يُذكر أنه تم تداول أخبار بالأمس حول منع «الشرنوبي» للصحفيين ووسائل الإعلام من تغطية حفله الذي أقيم مساء الأمس على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ما أثار غضب الصحفيين، ودفعهم لانتقاد الأمر بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن المركز الإعلامي بدار الأوبرا المصرية أبلغهم بعدم رغبة محمد الشرنوبي بتواجد الصحفيين ووسائل الإعلام بالحفل.