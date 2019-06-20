واشنطن: إسقاط ايران طائرة مسيرة أمريكية هجوم خطير وتصعيدي

وصفت الولايات المتحدة اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيرة أمريكية بأنه "هجوم خطير وتصعيدي" وأصرت على أنه تم أطلاق النار على الطائرة، وهي فوق المياه الدولية، وعلى بعد حوالي 34 كيلومترًا من أقرب نقطة من الأرض الإيرانية.

وقال الليفتنانت جنرال جوزيف جاستيلا من القيادة المركزية الأمريكية اليوم "التقارير الإيرانية بأن الطائرة قد أسقطت فوق إيران غير صحيحة بشكل قاطع .الطائرة كانت فوق مضيق هرمز وسقطت في المياه الدولية."

وقال "كان هذا هجومًا غير مبرر على طائرة مراقبة أمريكية لم تنتهك المجال الجوي الإيراني في أي وقت خلال مهمتها".

وقال جاستيلا وهو يقرأ بيان "هذا الهجوم محاولة لتعطيل قدرتنا على مراقبة المنطقة في أعقاب التهديدات الأخيرة للشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة."

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح في وقت سابق من اليوم الخميس بأن "إيران ارتكبت خطأ كبيرًا جدًا" بعد إسقاطها طائرة أمريكية مسيرة .

وتضيف أحدث تغريدة لترامب المخاوف من وقوع مواجهة عسكرية محتملة بين الدولتين.

من جهتها،قالت إيران إنه تم استهداف الطائرة داخل مجالها الجوي .