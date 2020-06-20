البرازيل تتخطى عتبة المليون مصاب بكورونا.. واعتقال وزير الصحة فى زيمبابوى بتهمة التربح من «صفقة معدات كوفيد ــ 19»

قررت السلطات السعودية إعادة فتح مساجد مكة المكرمة، اعتبارا من الأحد، بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد«كوفيدــ19»، فيما تخطت البرازيل، أمس، عتبة المليون إصابة بكورونا، فى مؤشر على تواصل تفشى الوباء فى العالم.

وفرضت المملكة إجراءات احترازية لوقف انتشار الفيروس، خصوصا فى مكة المكرمة، لكن عدد الإصابات الجديدة زاد بشكل ملحوظ فى الأيام الأخيرة.

ونقلت قناة الإخبارية السعودية عن وزارة الشئون الإسلامية أن «مساجد مكة المكرمة ستباشر فتح أبوابها يوم الأحد لاستقبال المصلين، بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا».

وأضافت القناة أن الاستعدادات جارية فى نحو 1500 مسجد لاستقبال المصلين، وعرضت لقطات لعمال يطهرون الأرضيات والسجاد.

فى سياق متصل، تخطت البرازيل، أمس، عتبة المليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، فى مؤشر على تواصل تفشى الوباء فى العالم.

وأحصت البلاد إجمالى مليون 32 ألف حالة إصابة، بعد تسجيلها ارتفاعا قياسيا فى عدد الإصابات بلغ 54771 إصابة جديدة فى يوم واحد.

وفى الصين، بدأ المسئولون فى العاصمة الصينية بكين فى إجراء اختبارات للحمض النووى لأفراد توصيل الطعام والطرود مع تعزيزهم الجهود الرامية إلى وقف تفشى فيروس كورونا فى بكين، وفقا لصحيفة «بكين نيوز» الصينية.

ويستهدف المسئولون الآن عشرات الآلاف من أفراد توصيل الطلبات الذين يجوبون عادة المدينة التى يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة.

من جهة أخرى، ألقت السلطات فى زيمبابوى القبض على وزير الصحة أوباديا مويو، لاتهامه بالتربح من صفقة مواد طبية متعلقة بمكافحة فيروس كورونا، بحسب مفوضية مكافحة الفساد.

وقال جون ماكامور المتحدث باسم المفوضية: «أستطيع تأكيد اعتقال وزير الصحة ورعاية الطفل، وهو موقوف فى مركز شرطة رودسفيل. الأمر يتعلق بشراء مواد خاصة بمرض كوفيد 19».