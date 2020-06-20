وزيرة الصناعة تتفقد الوحدات الانتاجية بمدينة الجلود بالروبيكى

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن تنمية وتطوير صناعة الجلود تأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرةً إلى أن مدينة الجلود الجديدة بالروبيكي تعد أحد أهم المدن الصناعية المتخصصة والتي تم تصميمها وفق أحدث المعايير العالمية.

وقالت إن القيادة السياسية تولى هذه الصناعة اهتماماً كبيراً بهدف جعل مصر مركزاً استراتيجياً لصناعة الجلود ليس على المستوى المحلى أو الإقليمي فقط وإنما على المستوى الدولي أيضا، وذلك من خلال تحقيق التكامل بين سلاسل القيمة في صناعة الجلود المصرية للوصول إلى منتج عالي الجودة قادر على المنافسة في السوقين المحلى والخارجي.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية المفاجئة التى قامت بها الوزيرة - وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم - لمدينة الجلود بالروبيكى لمتابعة الموقف التنفيذي لمعدلات العمل داخل المدينة، حيث شملت الجولة تفقد عدد من الوحدات الانتاجية، وأعمال الإنشاءات الجاري تنفيذها، إلى جانب عمليات تشغيل الخدمات بالمدينة، ورافق الوزيرة خلال الجولة المهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى والمهندس إمام السعيد رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والمهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار.

ورصدت الوزيرة خلال الجولة عدد من المخالفات داخل الوحدات الإنتاجية سواء فيما يتعلق بالغنشاءات وإضافة أنشطة بدون الحصول على موافقة حيث أكدت حرصها على استكمال كافة مراحل المشروع وفق الخطة التي وضعتها الوزارة مع اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن التجاوزات التي تم رصدها خلال الجولة والتي تخالف الاشتراطات الهندسية والتعاقدية التي تم الاتفاق عليها مع المستثمرين عند التعاقد للانتقال للعمل بمدينة الروبيكي، خاصة وأن هذا المشروع من أهم المشروعات القومية التي توليها كافة جهات الدولة والقيادة السياسية اهتماماً بالغاً، مشيرة إلى أن بعض المخالفات سيتم تقنينها والبعض الآخر سيتم إزالتها فورا.

وأوضحت جامع أن الهدف من إنشاء مدينة الروبيكي لم يكن مجرد نقل الورش والمدابغ من مكان إلى مكان أخر، بل كان الهدف إنشاء منظومة جديدة متكاملة على طراز عالمي ومجهزة بأحدث التكنولوجيا العالمية في مجال دباغة الجلود لتكون مركزاً محورياً في صناعة الجلود، مشيرةً الي ضرورة التزام كافة المنشآت بالمدينة بالقواعد التي من شأنها الحفاظ على الشكل العام للمدينة وتجنب العشوائية في الإنشاء وتقليل الآثار البيئية الناتجة عن الإنتاج.

وفى هذا الاطار، اوضحت الوزيرة انه يجرى حاليا تشكيل هيكل ادارى منبثق من شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى لمتابعة عمليات التشغيل ومدى الالتزام بتنفيذ اجراءات التعاقد فضلا عن الحفاظ على الشكل الحضارى للمدينة من نظافة وصيانة وتجميل .

وحول تطورات العمل داخل مدينة الجلود بالروبيكى أشارت جامع الى ان المدينة مقامة على مساحة 490 فدانا وتضم ثلاث مراحل بدءاً من دباغة الجلود والمنتجات الوسيطة وصولاً للمنتجات النهائية، وقد بلغ اجمالى الاستثمارات التى ضختها الحكومة فى هذا المشروع حتى الان حوالى 2.3 مليار جنيه ، لافتةً فى هذا الاطار الى ان مجلس الوزراء قد وافق مؤخراً على طلب الوزارة بشأن اعتماد 200 مليون جنيه ضمن المرحلة العاجلة الأولى لتأهيل محطة الصرف الصناعى بالمدينة لاستيعاب التوسعات المستقبلية ومواكبة معايير البيئة العالمية .

ولفتت الوزيرة الى انه تم الانتهاء من المرحلة الاولى للمشروع باجمالى 213 وحدة انتاجية لـ 195 مستثمرا على مساحة 176 فدانا، وجارى حاليا استكمال الانشاءات الاضافية بالمرحلة الاولى والتى تشمل 28 مصنعا لانتاج الغراء لـ 44 مستثمرا بتكلفة تصل الى حوالى 200 مليون جنيه ، كما سيتم استكمال انشاء وحدات إنتاجية لدباغة الجلود بالمرحلة الثانية للمشروع بإجمالي 87 وحدة بتكلفة قدرها 300 مليون جنيه.

وأعلنت جامع أنه تم الانتهاء من ترفيق 69 فدانا بالمرحلة الثانية للمشروع وسيتم طرحها خلال الفترة القريبة المقبلة للصناعات المرتبطة بدباغة الجلود، هذا فضلا عن المرحلة الثالثة والتى تقدر مساحتها بـ 205 أفدنة حيث سيتم ترفيقها وتخصيصها لإنشاء مصانع لانتاج المصنوعات الجلدية خاصة فى ظل توجه الوزارة نحو زيادة القيمة المضافة للمنتج النهائى وتصدير منتجات تامة الصنع وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والمتعلقة بسد الفجوة الاستيرادية وزيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية .

ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه يجرى حاليا دراسة تخصيص 800 فدان بجوار مدينة الجلود بالروبيكى لنقل ما يقرب من 17 الفا و 600 ورشة منتجة للمصنوعات الجلدية مقامة بمناطق عشوائية على مستوى الجمهورية منها 13 الفا و 400 ورشة بمنطقتى الموسكى وباب الشعرية، بهدف تجميعها فى مكان واحد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى القضاء على العشوائيات بالمناطق السكنية .

وقامت الوزيرة فى نهاية الجولة بتفقد المركز التكنولوجي والذي بدأ مرحلة التشغيل الفعل منذ أشهر قليلة حيث تم تجهيزه بأحدث الماكينات والمعدات المتخصصة في هذه الصناعة، ويمثل هذا المركز اللبنة الأساسية لتطوير هذه الصناعة الاستراتيجية وبصفة خاصة تقديم الدعم الفنى والتدريب للعمالة الفنية بالورش الصغيرة.