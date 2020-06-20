رئيس الوزراء الإسباني يدعو إلى توخي الحذر في اليوم الأخير من حالة التأهب المفروضة بسبب كورونا

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الشعب إلى مواصلة توخي الحذر اليوم السبت، وهو اليوم الأخير من حالة التأهب المفروضة لاحتواء فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال سانشيز في كلمة متلفزة: "يمكن أن يعود الفيروس ويمكن أن نواجه موجة ثانية من العدوى. ونحن جميعنا بحاجة لاتباع قواعد الصحة والنظافة".

ودخلت إسبانيا، وهي إحدى أكثر الدول تضررا من الجائحة، إغلاقا صارما في منتصف مارس لاحتواء الفيروس الذي أدى إلى وفاة 28 ألف شخص. وسوف يتم رفع الإغلاق من منتصف الليل اليوم.

وقوبل الإغلاق بحالة من الاستياء من جانب الشعب إلى حد كبير، لكن سانشيز قال إنه حال دون ارتفاع عدد الوفيات إلى 450 ألف.

ووجه الشكر للشعب على جهوده خلال تلك الفترة، ولا سيما من قبل موظفي الرعاية الصحية والشرطة والعمال المهمين.