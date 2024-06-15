أثيرت إدانات لعملية الهجوم التي وقعت في شمالى ألمانيا وأسفرت عن إصابة طفلة من غانا ووالدها.

ووفقا للنتائج الأولية التي توصلت إليها الشرطة، تعرضت طفلة من غانا / 8 سنوات / وشقيقتها / 10 سنوات / لهجوم من قبل مجموعة من حوالي 20 مراهقا وشابا. وتم نقل الطفلة البالغة من العمر 8 سنوات ووالدها ، الذي تدخل للدفاع عن ابنتيه ، إلى المستشفى مصابين بجروح وصفت بأنها خفيفة.

ووقع الهجوم مساء أمس الجمعة في بلدة جريفسموهلن في ولاية مكلنبورج-فوربومرن بشمال شرقي البلاد. ويتردد أن المهاجمين ركلوا الفتاة الصغرى في وجهها. وعندما تدخل والدا الطفلتين، اندلع شجار بالأيدى.

وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، تردد أن شخصا من المجموعة وجه إهانات عنصرية إلى الضحايا أثناء مغادرتهم.

وتحقق الشرطة الآن في انتهاك السلام، والأذى الجسدي الخطير، والتحريض على الكراهية والإهانة. ويبحث رجال الشرطة عن شهود على الحادث. وقاموا بتدوين الأسماء بعد وصولهم إلى مكان الحادث وبعض هؤلاء الأشخاص هم من المشتبه بهم المحتملين ، حسبما قال متحدث باسم مركز مراقبة عمليات الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال رئيس بلدية جريفسموهلن " لارس براهلر " إنه صدم من العنف.

وأضاف: "هذه الجريمة ذات الدوافع العنصرية تجعلني ببساطة مذهولا. إنها تظهر كراهية لا نهاية لها ووحشية لا هوادة فيها ولا يمكن تبريرها". وقال إن حقيقة أنهم كانوا مراهقين ليست عذرا أيضا.



