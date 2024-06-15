الحوثي تعلن غرق سفينة بخليج عدن بعد استهدافها بصواريخ

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء اليوم السبت، غرق سفينة "فيربينا" في خليج عدن، بعد يومين من استهدافها بصواريخ.

وقال المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، خلال بيان اطلعت عليه وكالة "الأناضول" للأنباء: "مصير السفن المستهدفة خلال الـ72 ساعة الماضية بسبب انتهاكها حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة؛ الغرق"، مضيفا أن "سفينة فيربينا غرقت في خليج عدن بعد استهدافها بعدد من الصواريخ".

وأشار إلى أن "السفينة توتور، التي تم استهدافها بزورق مسيّر وعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار معرضة للغرق خلال الساعات المقبلة".

ويوم الخميس، قال سريع، في بيان متلفز، إن "القوات البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسير (التابعة للجماعة) نفذ 3 عمليات عسكرية خلال الساعات الـ24 الماضية"، موضحا أن "العملية الأولى نفذتها القوة الصاروخية واستهدفت السفينة فيربينا في بحر العرب؛ ما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر واشتعال الحريق فيها".

واستهدفت العمليتان الثانية والثالثة "السفينتان سي جارديان وأثينا، في البحر الأحمر بالصواريخ البحرية الباليستية والطائرات بدون طيار حيث أُصيبتا إصابة مباشرة".

وفي بيانها الجمعة، أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن سفينة "أم/في فيربينا"، وهي ناقلة بضائع مملوكة لأوكرانيا وتديرها بولندا وترفع علم بالاو، تعرضت لقصف للمرة الثانية خلال 24 ساعة، بواسطة صاروخ باليستي مضاد للسفن تم إطلاقه من منطقة يسيطر عليها الحوثيون باتجاه خليج عدن.