إغلاق مجزر تونيس في ألمانيا لمدة 14 يوما عقب تفشي كورونا بين عماله

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قررت إدارة منطقة جوترسلوه الألمانية إغلاق مجزر شركة "تونيس" الألمانية للمواد الغذائية في مدينة ريدا-فيدنبروك غربي ألمانيا لمدة 14 يوما عقب تفشي فيروس كورونا المستجد بين عماله، حسبما أعلن مدير لجنة إدارة الأزمة توماس كولبوش، في جوترسلوه اليوم السبت.

وأدى تفشي الفيروس إلى إصابة 1029 عاملا، بحسب بيانات المسؤول عن منطقة جوترسلوه في مدينة ريدا-فيدنبروك، سفين-جيورج أديناور.

ويمثل عدد المصابين أكثر من ثلثي العمال في المجزر.

وأجرى مسؤولو الصحة 3127 اختبارا في المنطقة في محاولة للسيطرة على تفشي الفيروس، حيث ظهرت حالات أيضا بين أصدقاء العمال وأفراد أسرهم.