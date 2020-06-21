الشرطة البريطانية: نتعامل مع حالة طعن في مدينة ريدينج

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أفادت فضائية «CNN عربي»، في خبر عاجل، منذ قليل، بأن الشرطة البريطانية أعلنت أنها تتعامل مع حالة طعن في مدينة ريدينج، دون التطرق لتفاصيل أخرى.