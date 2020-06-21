 الشرطة البريطانية: نتعامل مع حالة طعن في مدينة ريدينج - بوابة الشروق
الأحد 21 يونيو 2020 12:07 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

الشرطة البريطانية: نتعامل مع حالة طعن في مدينة ريدينج


نشر في: السبت 20 يونيو 2020 - 11:40 م | آخر تحديث: السبت 20 يونيو 2020 - 11:40 م

أفادت فضائية «CNN عربي»، في خبر عاجل، منذ قليل، بأن الشرطة البريطانية أعلنت أنها تتعامل مع حالة طعن في مدينة ريدينج، دون التطرق لتفاصيل أخرى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك