 وزير الخارجية: فشل مفاوضات سد النهضة لعدم تفاهم الإثيوبيين - بوابة الشروق
السبت 20 يونيو 2020 1:48 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

وزير الخارجية: فشل مفاوضات سد النهضة لعدم تفاهم الإثيوبيين

سد النهضة 2020
سد النهضة 2020
هدى أمين
نشر في: السبت 20 يونيو 2020 - 1:12 ص | آخر تحديث: السبت 20 يونيو 2020 - 1:12 ص

قال سامح شكري، وزيرة الخارجية، إن مصر تقدمت اليوم بطلب لمجلس الأمن نظرًا للتعثر الذي شهدته مفاوضات سد النهضة مؤخرًا، والتي دعت إليها دولة السودان، موجهًا الشكر للسودان على المساع التي بذلتها.

وأضافت «شكري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الجمعة، أن مفاوضات سد النهضة لم تؤت بأية ثمار، لعدم وجود إرادة سياسية لدى الجانب الإثيوبي للوصول إلى تفاهم، بل والتراجع عن كثير من القضايا، التي سبق وتم مناقشتها عبر عديد من جولات التفاوض، لأكثر من عقد من الزمن.

كان وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو أندارغاشيو، قال في تصريحات صحفية اليوم، إن إثيوبيا ليست ملزمة بالتوصل إلى اتفاق قبل ملء سد النهضة وإنهم «ملتزمون بالجدول الزمني لملء السد مهما كانت العواقب».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك