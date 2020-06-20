وزير الخارجية: فشل مفاوضات سد النهضة لعدم تفاهم الإثيوبيين

قال سامح شكري، وزيرة الخارجية، إن مصر تقدمت اليوم بطلب لمجلس الأمن نظرًا للتعثر الذي شهدته مفاوضات سد النهضة مؤخرًا، والتي دعت إليها دولة السودان، موجهًا الشكر للسودان على المساع التي بذلتها.

وأضافت «شكري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الجمعة، أن مفاوضات سد النهضة لم تؤت بأية ثمار، لعدم وجود إرادة سياسية لدى الجانب الإثيوبي للوصول إلى تفاهم، بل والتراجع عن كثير من القضايا، التي سبق وتم مناقشتها عبر عديد من جولات التفاوض، لأكثر من عقد من الزمن.

كان وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو أندارغاشيو، قال في تصريحات صحفية اليوم، إن إثيوبيا ليست ملزمة بالتوصل إلى اتفاق قبل ملء سد النهضة وإنهم «ملتزمون بالجدول الزمني لملء السد مهما كانت العواقب».