الأردن: تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى 1015 حالة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، واحدة منها محليّة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1015 حالة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية(بترا).

وتوزعت الحالات السبع الجديدة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو الآتي: حالة مخالطة من العمالة الوافدة في مركز حدود الكرامة، و 4 حالات بين الأردنيين القادمين من الخارج الذين يقيمون في فنادق الحجر (ثلاثة من مصر وحالة من باكستان)، وحالتان لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، أحدهما أردني، والآخر من جنسيّة أخرى تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

وأشار الموجز إلى تسجيل 14 حالة شفاء في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 6745 فحصاً مخبريّاً اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 325155 فحصاً.