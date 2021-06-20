محافظ المنيا: تقنين الأوضاع الوظيفية لـ8297 عاملا مؤقتا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء اليوم السبت، عن تقنين أوضاع 8297 من العاملين المؤقتين، ضمن المرحلة الثانية لاستقرار أوضاع العاملة المؤقتة بالمحافظة.

وأصدرت محافظة المنيا بياناً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جاء فيه أنه حرصاً على تقنين الأوضاع الوظيفية للعمالة المؤقتة بنطاق المحافظة، وفى إطار السياسة العامة للدولة لاستقرار الأوضاع الوظيفية للعمالة المؤقتة، وفى ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنهت لجنة الموارد البشرية بالمحافظة إعداد محضر اللجنة، والذي يتضمن الموافقة على تثبيت 8297 من العاملين المؤقتين بنطاق المحافظة، المرحلة الثانية.

ووجه محافظ المنيا بسرعة عرض قرار التثبيت عليه للاعتماد بأسرع وقت ممكن، وفور الانتهاء من مراجعة محضر لجنة الموارد البشرية من التنظيم والإدارة.