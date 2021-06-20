محافظ المنيا: تقنين الأوضاع الوظيفية لـ8297 عاملا مؤقتا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء اليوم السبت، عن تقنين أوضاع 8297 من العاملين المؤقتين، ضمن المرحلة الثانية لاستقرار أوضاع العاملة المؤقتة بالمحافظة.
وأصدرت محافظة المنيا بياناً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جاء فيه أنه حرصاً على تقنين الأوضاع الوظيفية للعمالة المؤقتة بنطاق المحافظة، وفى إطار السياسة العامة للدولة لاستقرار الأوضاع الوظيفية للعمالة المؤقتة، وفى ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنهت لجنة الموارد البشرية بالمحافظة إعداد محضر اللجنة، والذي يتضمن الموافقة على تثبيت 8297 من العاملين المؤقتين بنطاق المحافظة، المرحلة الثانية.
ووجه محافظ المنيا بسرعة عرض قرار التثبيت عليه للاعتماد بأسرع وقت ممكن، وفور الانتهاء من مراجعة محضر لجنة الموارد البشرية من التنظيم والإدارة.