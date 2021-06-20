أعرب الفنان أحمد فهمي، عن سعادته بالفوز الثمين الذي حققه الأهلي على حساب الترجي التونسي مساء اليوم السبت، في ذهاب نصف نهائي الأبطال.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، مساء السبت: «موسيماني أدار المباراة بشكل جيد وقدمنا مباراة متميزة، وشخصية الأهلي ظهرت اليوم بشكل كبير».

وتابع: «كنت مؤيدا لقرار الأهلي بعدم الانسحاب من مباراة الترجي، كنت أتمنى أن نخوض المباراة من أجل تحقيق الفوز، وبالفعل عدنا بانتصار ثمين».

وتوجه بالشكر لجميع اللاعبين وعلى رأسهم بيتسو موسيماني، متابعًا: «بحب موسيماني في المباريات اللي خارج الأرض أكتر».

ونفى ما يتردد عن وجوده في معسكر الأهلي، وأنه كلام غير صحيح وغير منطقي، معقبًا: «مفيش الكلام ده في الأهلي، انا موجود في فندق يبعد عن الأهلي 40 دقيقة، مهما كانت علاقتك كويسة مع مسئولي الأهلي لن تتواجد في المعسكر، هناك نظام».

وأوضح أن متعته هي السفر خلف النادي الأهلي، قائلًا: «الأهلي أكثر شيء يسعدني في الحياة»