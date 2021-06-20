ولي العهد السعودي يُدشِّن 8 مشروعات لوزارة الدفاع

دشَّن ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الاحد 8 مشروعات سكنيّة، وطبيَّة لمنسوبي وزارة الدفاع في عدد من مناطق المملكة، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 4 مليارات ريال.(الدولار يساوي 75ر3ريال).



ووفقا لما أوردت وكالة الأنباء السعودية(واس)، اليوم الأحد، اشتملت المشروعات على 6 مشروعات سكنيّة توفر 3797 وحدة سكنيّة.



كما دشَّن ولي العهد عدداً من المشروعات الطبيَّة التطويرية.



وأكد مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذيَّة الدكتور خالد بن حسين البِـياري أن هذه المشروعات الحيوية، تأتي ضمن سلسلة مشروعات لتأمين وحدات سكنية لمنسوبي القوات المسلحة وفق أفضل المعايير، والمواصفات في التصميم، والتنفيذ، إضافة إلى تطوير، وتوسعة المرافق الصحية القائمة، ودعمها بأحدث التجهيزات الطبية، والفنيَّة.