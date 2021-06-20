ممثل روسيا: الجولة القادمة من المفاوضات النووية الإيرانية يفترض أن تكون الأخيرة

أشار ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، وممثل الجانب الروسي في المفاوضات النووية الإيرانية، اليوم الأحد إلى أن الجولة التالية من المفاوضات "يفترض أن تكون الأخيرة".

وكتب أوليانوف على موقع تويتر :"اجتمعت اليوم اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي الإيراني)، وقامت بتقييم التقدم الكبير الذي تم إحرازه في محادثات فيينا، بما في ذلك الجولة السادسة".

وأضاف أن اللجنة قررت التوقف لبعض الوقت "للسماح للمشاركين بالتشاور مع عواصمهم استعدادا لما يفترض أن تكون الجولة الأخيرة من المفاوضات".

وانطلقت يوم السبت من الأسبوع الماضي الجولة السادسة من المفاوضات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق الذي كان تم التوصل إليه عام 2015 وانسحبت الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب عام 2018 منه بصورة أحادية.