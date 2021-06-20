سجلت باكستان 1050 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19"؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس إلى 948 ألفا و268 شخصا.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الأحد - بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 37 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 21 ألفا و977 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 892 ألفا و319 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 33 ألفا و972 حالة.