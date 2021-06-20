الحكومة البريطانية تخطط لتنظيم شركات البث العملاقة

تخطط الحكومة البريطانية لتنظيم شركات البث العملاقة مثل "نتفليكس" و"ديزني بلاس" و"أمازون برايم"، بنفس الطريقة التي تنظم بها هيئات البث التقليدية مثل "بي بي سي" و"آي تي في".

وبموجب الخطط التى ستنشر الأسبوع المقبل، ستوسع هيئة مراقبة وسائل الإعلام "أوفكوم" نفس السيطرة على الخدمات عند الطلب، مما يعنى أنها يمكن أن تبت فى الشكاوى المتعلقة بقضايا من بينها التحيز وعدم الدقة، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ومن المتوقع أن يحدد وزير الثقافة أوليفر دودن الاقتراح في دليل إذاعي.

وبموجب القواعد الحالية، لا تقع نتفليكس ضمن اختصاص "أوفكوم" لأن مقرها في هولندا. وبدلا من ذلك، تخضع للتنظيم الهولندي حتى على برامجها باللغة الإنجليزية المصممة خصيصا لنسخة المملكة المتحدة من موقعها.