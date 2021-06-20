وزير المالية الألماني يرفض تخفيض الضرائب للشركات بعد أزمة كورونا

أعرب وزير المالية الألماني أولاف شولتس عن رفضه القاطع لتخفيض الضرائب للشركات بعد أزمة كورونا.

وخلال ندوة مخيم المستقبل التي عقدها الحزب الاشتراكي افتراضيا اليوم الأحد، اتهم مرشح الحزب لمنصب المستشار قيادة تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي بالتفكير على "نحو عبثي"، مشيرا إلى ما تقوله قيادة التحالف :" هؤلاء الناس يحتاجون الآن إلى تخفيض ضريبي مرة أخرى، يجعلهم يكسبون كثيرا ويحققون مكاسب كبيرة لأن هذا مهم بالنسبة للمستقبل".

وأضاف نائب المستشارة الألمانية: "لدينا محافظون نهجهم بالغرابة تجاوزهم الزمن بكثير وكأنهم لم يفهموا الأزمة".

وأشار شولتس إلى أن الحكومة استعانت بديون جديدة في الأزمة بقيمة 400 مليار يورو ودعمت الشركات بمساهمات كبيرة وأن الحكومة الاتحادية أتاحت إعفاءات ضريبية للشركات بقيمة تزيد عن 100 مليار يورو.

وتابع شولتس: "وبالطبع نحن نحتاج إلى حد أدنى عالمي من الضرائب للشركات، وهذا شرط مسبق حتى يمكن لنموذجنا الاقتصادي أن يعمل".

وأعرب عن سعادته بوجود اتفاق حول هذا الموضوع بين الدول الصناعية التقليدية في الوقت الراهن.



