لوفتهانزا تعتزم البت في إعادة تشغيل طائرتها العملاقة «إيرباص إيه 380»

أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران أنها تعتزم في ظل الطلب القوي على التذاكر، البت في إعادة تشغيل طائرتها العملاقة إيرباص أيه 380 التي كانت أوقفت تشغيلها من قبل.

وعلى هامش الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة لوفتهانزا كارستن شبور في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الاثنين، إن لوفتهانزا تدرس إعادة تشغيل هذه الطائرات في الصيف المقبل، مشيرا إلى احتمال صدور قرار بهذا الخصوص في يوليو المقبل.

وكان شبور أعلن في أبريل الماضي أن الطائرة إيه 380 لم يعد لها مستقبل في مجموعة لوفتهانزا، حيث قال لمجلة "دير شبيجل": "هي لن تعود مرة أخرى في لوفتهانزا" وذلك قبل أن يعود ويصرح في مايو الماضي بأنه لا يستبعد تماما إعادة تشغيل جزء من الطائرات الثماني المتبقية لكن فقط في حال تعافي الطلب بشكل قوي غير متوقع.

وكان أسطول مجموعة لوفتهانزا يضم بالأساس 14 نسخة من أكبر طائرة نقل ركاب في العالم، وكانت إدارة المجموعة قررت قبل جائحة كورونا إعادة ست من هذه الطائرات إلى شركة إيرباص، وقررت إيقاف تشغيل الطائرات الثماني المتبقية بسبب انهيار أعمال المجموعة جراء الجائحة.