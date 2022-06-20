هاجم مُستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، بالحجارة والزجاجات الفارغة، سيارات مواطنين فلسطينيين لدى مرورها بالشارع الواصل بين محافظتي نابلس وجنين الواقعتين شمال الضفة الغربية وتكثر فيهما الاشتباكات بين الفلسطينيين من جهة وجنود الاحتلال والمستوطنين من جهة أخرى.

وقالت مصادر أمنية وشهود عيان إن فلسطينيًا أصيب بجروح في الرأس عقب اعتداء مستوطنين عليه قرب دوار دير شرف في غرب نابلس. ويحيط بمحافظة نابلس عدد من المستوطنات، ومن ضمنها مستوطنة "يتسهار" التي يعرف المستوطنون فيها بعنفهم المفرط.

واعتدى مستوطنون آخرون على شبان فلسطينيين برشهم بغاز الفلفل، أثناء التصدي لهم، بعد انتشارهم بشكل أثار قلق المواطنين الفلسطينيين العزل على الطريق الواصل بين نابلس وجنين.