استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بسوق العبور للجملة.

جاءت أسعار الخضروات المتداولة على النحو التالي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 2 إلى 3 جنيهات.

وارتفع سعر البصل 25 قرشا ليتراوح بين 1 إلى 2.25 جنيه.

واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 3 إلى 5.5 جنيه.

واستقرت أسعار الفاصولياء لتتراوح بين 5 إلى 6.5 جنيه.

واستقر سعر الجزر بين 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات.

واستقر سعر الباذنجان البلدي ليتراوح بين 2 إلى 3 جنيهات.

واستقر أسعار الفلفل الرومي البلدي لتتراوح بين 4 إلى 5 جنيهات.

واستقر سعر الفلفل الحامي البلدي ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

واستقر أسعار الملوخية لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

كما استقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 2.5 إلى 3.5 جنيه.

واستقرت أسعار البامية لتتراوح بين 15 إلى 20 جنيها.

استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 7 إلى 17 جنيها.

واستقر سعر العنب البناتي ليتراوح بين 4.5 إلى 8.5 جنيه.

استقرت سعر التفاح المصري ليتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.

واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات.

وسجلت أسعار المانجو البلدي ما يتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

واستقرت أسعار الخوخ البلدي العريشي لتتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.

استقر سعر البطيخ ليتراوح (6– 8 كيلو) بين 21 إلى 28 جنيها.