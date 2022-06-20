بلد العصفور عرض لثقافة المنيا على مسرح المحافظة

تقدم فرقة مسرح الطفل بقصر ثقافة المنيا العرض المسرحى "بلد العصفور" على مسرح محافظة المنيا حتى ٢٨ يونيو الجارى، حيث يرفع الستار يوميا في الثامنه والنصف مساءا.



"بلد العصفور" تأليف جمال عايد، وأشعار أشرف عتريس، وألحان أسامة طه، وسينوغرافيا وائل درويش، واستعراضات يحيى عبد العليم، وغناء أسامة طه، وياسمين، واروى، وتمثيل محمد ياسر فؤاد، وناصر هيثم ناصر، وجومانا سيد حسنى، ونورا أحمد دسوقى، ومحمد إسماعيل محمد، وروفان هيثم ناصر، وحاتم طارق عبد الرحمن، وسيف الدين طارق عبد الرحمن، وسيف الدين أحمد دسوقى، ولمار محمد حسن، ومنه الله محمد حسن، ومادونا ناصف نجيب، ومارينا رضا، ويوسف محمد سمير، وسهيلة طارق عبد الرحمن، ومينا ميمى، بالإشتراك مع ياسر فؤاد، ومحمد سمير الكردى، وسيد حسني، وحسن احمد، وساميه حكيم، وإخراج محمد حسن



يدور العرض حول بعض الأشخاص الذين يحدث عندهم بعض الضيق من أحوال الوطن الذى يعيش به فيقرر السفر والبحث عن وطن بديل يحقق به طموحاته التى فشل فى تحقيقها بوطنه، أو كما يتصور من نظرتة الضيقة للأمور فيسافر فعلا ويصطدم بالواقع المرير فكل شيئ له ثمنه بالخارج فلامشاعر ولا أهل او أصدقاء يلجأ لهم فى حال أى أزمة تحدث له فيجد نفسه وحيد بلاوطن يأويه غريب فى بلاد غريبة بلا أحساس بالأمان النفسى الذى يعيشة كل فرد بوطنة الذى يحتضن الجميع والذى ينتظر كل جد وأجتهاد منا ليعلو بين الأمم ووارد أن يحدث بعض الأخطاء فى التنفيذ ولكن مع ترابطنا وحبنا لبعض نتغلب على كل الصعوبات ويظهر المعدن النفيس لشعبنا الأبى ذو الحضارة الضاربة منذ القدم.