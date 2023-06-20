تركيا تهزم ويلز وترتقي لصدارة مجموعتها بتصفيات يورو 2024

ارتقى منتخب تركيا لصدارة المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) ) بألمانيا، بفوزه على ضيفه منتخب ويلز 2 /صفر، مساء الإثنين، في الجولة الرابعة من التصفيات، في الوقت الذي فاز فيه منتخب أرمينيا على ضيفه منتخب لاتفيا 2 /1.

وفي المباراة الأولى حسمت تركيا فوزها على ويلز بهدفين حملا توقيع أوموت نايير وأردا جولر في الدقيقتين 72 و80.

وتصدر منتخب تركيا المجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن منتخب أرمينيا الوصيف مقابل 4 نقاط لكرواتيا وويلز، وظلت لاتفيا في قاع الترتيب بدون رصيد.

وفي المباراة الثانية تقدم ناير تكنيزيان بهدف لأرمينيا في الدقيقة 35 ثم تعادل روبيتس سافالينكس لمنتخب لاتفيا في الدقيقة 67، لكن يتجران بارسيجيان خطف هدف الفوز القاتل لأرمينيا من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع.