وزير الزراعة يتفقد المزارع البحثية والإرشادية بمركز البحوث الزراعية

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القصير يشيد بجهود الباحثين ويؤكد على دعم الدولة للبحث العلمي

أجرى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صباح اليوم، جولة تفقدية لبعض المزارع البحثية والإرشادية بمركز البحوث الزراعية يرافقه د محمد سليمان رئيس المركز وبعض قيادات الوزارة والمركز.

وتفقد "القصير" محطة بحوث الجيزة والتجارب البحثية للأصناف والهجن الجديدة من التقاوى والبذور لبعض المحاصيل الاستراتيجية مثل فول الصويا ودوار الشمس وكذلك تجارب زراعة قصب السكر بنظام الشتل كما اطلع على بعض المعدات التي يتم استخدامها في الزراعة الآلية.

كما تفقد وزير الزراعة بعض الصوب الزراعية التابعة لمعهد الهندسة الوراثية وكذلك معهد المحاصيل السكرية وأيضا بعض المزارع التي يتم زراعتها باستخدام أساليب الري المطورة.

"القصير" أبدى بعض الملاحظات والتوجيهات من أجل تطوير العمل والارتقاء بجودته.

وأكد الوزير، أهمية البحوث العلمية التطبيقية التي تسهم في استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتأقلم مع التغيرات المناخية وترشد استهلاك المياه، مشيدا بجهود الباحثين في مركز البحوث الزراعية.

وأشار إلى دعم الدولة، البحث العلمي الزراعى لأنه يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من خلال زيادة إنتاجية الفدان والتوسع الرأسي.

تأتي جولة "القصير" اليوم في إطار الجوالات الميدانية التي يقوم بها وزير الزراعة لمتابعة العمل على أرض الواقع وإزالة أية عقبات تواجه الباحثين والمزارعين.