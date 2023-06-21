رئيس المكسيك يطالب إسرائيل بتسليم مسئول مكسيكي سابق متهم بالتعذيب

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قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الثلاثاء، إنه طلب من إسرائيل مجددا تسليم مسئول مكسيكي سابق متهم بالتعذيب.

وأضاف أوبرادور أنه أرسل خطابا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطلب المساعدة في تسليم توماس زيرون، الذي كان رئيسا لجهاز التحقيقات الجنائية المكسيكي بين عامي 2014 و2016، بحسب وكالة "رويترز".

وقاد زيرون التحقيقات التي تعرضت لانتقادات كثيرة في قضية اختفاء 43 طالبا بجنوب غرب المكسيك عام 2014 في عهد حكومة كان لوبيز أوبرادور يعارضها.

وتتهم الحكومة المكسيكية الحالية زيرون بتعذيب الشهود والتلاعب في الأدلة وتقول إنه ذهب إلى إسرائيل هربا من التحقيق في أسلوب تعامله مع تلك القضية.

وقال لوبيز أوبرادور، في مؤتمر صحفي: "لا يمكن أن تحمي إسرائيل شخصا ضالعا في التعذيب تحت أي ظرف".

وأحجمت سفارة إسرائيل في المكسيك عن التعليق على تصريحات لوبيز أوبرادور.